دفتر أحوال الداخلية.. حفل تعذيب فى البحيرة.. وضبط عصابة سرقة الذهب بأسوان

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

ونبرز في هذا التقرير أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

عاطل ينهي حياة عامل في بولاق الدكرور

أنهى عاطل حياة عامل، بعد أن سدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى قصر العيني، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في ضبط شقيقين قتلا شقيقهما الثالث، بأن فتحا عليه النيران بسبب خلافات على الإرث.

حريق في شقة بمنطقة بولاق الدكرور

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

يقتل جاره لسرقته في الطالبية

قامت الشرطة في محافظة الجيزة بالقبض على الشخص المتهم بقتل جاره وسرقة شقته في منطقة الطالبية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

قاتل الكلاب في الزيتون

كشفت مديرية أمن القاهرة، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على كلب من شرفة منزله مستخدمًا بندقية رش وإحداث إصابته.

سرقة مدرسة في التجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مدرسة في التجمع الخامس.

حفلة إهانة لمواطن في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بأحد الشوارع في محافظة البحيرة والدلوف به لمنزل أحدهم، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

عصابة نسائية في أسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان من ضبط سيدتين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة".