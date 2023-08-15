الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الهلال السعودى يتعاقد مع نيمار

نيمار
نيمار

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابهم على موقع تويتر، رحب من خلاله بـ نيمار، معنونين: "الموهبة الرائعة... التي تجذب انتباه الجميع"

وظهر نيمار في فيديو تقديمه بقميص الهلال، معلقًا:" أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".

وسيرتدي نيمار القميص رقم 10، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يُقدر بـ100 مليون يورو.

ووقع نيمار على عقد يربطه بالهلال لمدة موسمين، بعدما اجتاز الفحص الطبي أمس الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

ودفع الهلال مبلغ 90 مليون يورو لـ باريس سان جيرمان، للتخلي عن نيمار.

الهلال باريس سان جيرمان نيمار نيمار دا سيلفا الهلال السعودي

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