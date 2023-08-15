أول صور من تجهيزات حلقات برنامج "الجزيرة" عبر Extra News

نشرت الصفحة الرسمية لقناة إكسترا نيوز على "فيسبوك" مجموعة من الصور ترصد لحظة أولى التجهيزات لحلقات برنامج "الجزيرة" الذي يقدمه محمود السعيد وضيفه الفنان محمد ثروت.

ونشرت الصفحة عبر منصة "فيسبوك" مجموعة من الصور التي جمعت بين محمد ثروت ومقدم البرنامج محمود السعيد، وعلقت عليها: "جانب من تجهيزات الحلقة الأولى من برنامج الجزيرة مع #محمود_السعيد وضيفه الفنان #محمد_ثروت التي تذاع على شاشة #إكسترا_نيوز يوم الخميس الساعة 7 مساء".

ومن المقرر أن يستضيف برنامج الجزيرة في أولى حلقاته الفنان محمد ثروت، على أن يذاع الخميس في السابعة مساءً وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور التي انتشرت عبر السوشيال ميديا.

أحدث أعمال الفنان محمد ثروت

وأحدث أعمال الفنان محمد ثروت الفنية فيلم يحمل اسم "مستر جاك"، ويخوض من خلاله البطولة المطلقة بجانب عدد كبير من الفنانين.

يشارك محمد ثروت في فيلم مستر جاك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم مي سليم وحجاج عبدالعظيم وعدد آخر من الفنانين، وأنه يقدم خلال العمل شخصية محامٍ، ولكنه مختلف تمامًا عما تم تقديمه من قبل.

شارك محمد ثروت في السباق الرمضاني فى مسلسل "1000 حمدلله على السلامة" بجانب عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وشيماء سيف ومايان السيد وآدم الشرقاوي، وحقق نجاحا كبيرا سواء داخل السباق الرمضاني أو بعد إعادة عرضه عبر قنوات الحياة خلال الأيام الماضية.

ويشارك مع النجمة الكبيرة يسرا عدد كبير من النجوم في بطولة المسلسل وهم:

الفنان محمد ثروت

الفنانة شيماء سيف

الفنان محمد محمود

الفنان بيومي فؤاد

الفنان علاء مرسي

الفنانة سماء إبراهيم

الفنان أوتاكا

الفنان الشاب آدم الشرقاوي

الفنانة الشابة مايان السيد

مطرب المهرجانات عنبة

المسلسل تأليف محمد ذو الفقار

المسلسل إخراج عمرو صلاح.

367698245_310934101503697_5813142094986540796_n

367699198_310934181503689_7156081939596433263_n

367703818_310934171503690_1859066728756551008_n

367712144_310934104837030_8070249737081611333_n