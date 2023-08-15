الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سائحان أمريكيان يبيتان أعلى برج إيفل هربًا من الأمن

برج إيفل
برج إيفل

تم العثور على سائحين أمريكيين، غلبهما النوم وسط زحام برج إيفل في باريس، يوم الإثنين، بعد هروبهما من الأمن في الليلة السابقة، حسبما قال مشغل النصب التذكاري يوم الثلاثاء.

وقال سيت، المسئول للقطاع العام في برج إيفل، إن حراس الأمن أوقظوا الرجلين "في الصباح الباكر" أثناء قيامهما بجولاتهما قبل افتتاح المعلم الفرنسي في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال ممثلو الادعاء في باريس لوكالة فرانس برس "يبدو انهما علقا بسبب سكرهما"، لافتًا إلى أن الأمريكيين المخمورين أمضوا ليلتهم غير المشروعة تحت النجوم في مكان مغلق عادة للجمهور بين الطابقين الثاني والثالث من البرج، لكن "لم يشكلا أي تهديد واضح".

بعد دفع ثمن تذكرة دخول في حوالي الساعة 10:40 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد، قفز الرجلان على الحواجز الأمنية أثناء صعود الدرج من أعلى البرج، حسبما قال مصدر في الشرطة.

وأضاف المصدر بالشرطة أن رجال الإطفاء، ومن بينهم وحدة متخصصة في انتشال الأشخاص من مرتفعات خطيرة، تم إرسالهم لاستعادة الشخصين.

تم إحضار الرجلين إلى مركز الشرطة في الحي السابع بباريس للاستجواب، حيث سيتم توجيه شكوى جنائية لهما.

سائحين أمريكيين وسط زحام باريس برج إيفل الليلة السابقة فرانس برس سكرهم

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