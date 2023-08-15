الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يتوصل لاتفاق للتعاقد مع ياسين بونو

ياسين بونو
ياسين بونو

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، توصل الهلال السعودي لاتفاق للتعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، في خبر عاجل، إن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية، لتمثيل الفريق الأزرق لمدة 3 مواسم.

يأتي ذلك بعد تعاقد نادي الهلال السعودي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لمدة موسمين، مقابل 90 مليون يورو.

وأكدت تقارير صحفية وجود اهتمام من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال الهلال السعودي اشبيلية ياسين بونو بونو

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