الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: الاهتمام الرئاسى بالتوسع الزراعى "ضرورة استراتيجية"

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد

شدد الدكتور محمد أسعد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، وأمين الشئون المالية بالحزب، على أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية، لمتابعة تطورات المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، حيث اطلع الرئيس على ما تم إنجازه من مساحات مزروعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

وأوضح "أسعد"، أن هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة المصرية لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، وهو ما يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية.

وأكد الدكتور محمد أسعد، أن نجاح التكليفات الرئاسية يحقق الأمن الغذائي لمصر والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري، كما يعمل على مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

الدكتور محمد اسعد حزب حماة الوطن الدكتور مصطفى مدبولي مساحات مزروعة المشروع القومي مستقبل مصر المساحة الحالية

الأكثر قراءة

أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

صياد الكلاب في الزيتون: بضربهم بالرش لهذا السبب

صعقا بالكهرباء.. مصرع زوجين داخل منزليهما بنجع حمادي

حكيم يشوّق جمهوره لحفل العلمين: هذه أسعار وفئات التذاكر

الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بحالة عدم الاستقرار.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

تراجع أسعار الدواجن في الأسواق.. والتجار: "الإقبال زاد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية