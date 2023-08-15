الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالعياط.. والأهالي: "اهتمت بالجوانب الصحية"

مبادرة أنت الحياة
مبادرة أنت الحياة

تفقد السيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط خلال الفترة من (١٥ - ٢٠) أغسطس الجاري، بالتعاون مع وزارات الصحة والشباب والرياضة والثقافة وجامعة القاهرة وجامعة المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة، بهدف توعية كافة الفئات وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي.

 

ويقول محمد عطالله، أحد أهالي مركز العياط التابعة لمحافظة الجيزة، إن مبادرة أنت الحياة هدفها في المقام الأول هو الاهتمام بالمواطن على كافة الجوانب ولجميع الأعمار، لافتا إلى أن المبادرة اهتمت بمحو الأمية لكبار السن والجوانب الصحية لأهالي العياط، بجانب الاهتمام بصحة المرأة بشكل خاص، علاوة على اهتمامهم بالأطفال من الناحية الترفيهية والثقافية.

 

ومن جانبها أوضحت سعاد مجدي، أحد أهالي مركز العياط التابعة لمحافظة الجيزة، أن المبادرة خصصت عددا من الفعاليات لتوعية السيدات والأطفال وكبار السن، مؤكدة أنها لم تترك فئة إلا واهتمت بها اهتماما خاصا حتى الأطفال خصصت لهم بعض الفعاليات ووسائل الترفيه والتثقيف وغيرها من الفعاليات.

 

أكد توفيق حسين، أحد أهالي مركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، أن أهم ما جاءت به مبادرة أنت الحياة هو الاهتمام بالجانب الصحي للمواطنين وتخصيص قوافل طبية للكشف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه تم عمل ورش حرفية ومراكز محو أمية لكافة فئات المركز.

 

مبادرة “أنت الحياة” تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط، وهي مبادرة تنموية كبرى بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والتي من ضمنها وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وجامعة القاهرة وجامعة المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة، وتهدف لتوعية كافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها وتشمل الفعاليات قوافل طبية من كلية طب بشري جامعة المنوفية بمختلف التخصصات وقافلة طبية من كلية طب أسنان جامعة القاهرة وورش عمل حرفية وقافلة امتحانات فورية (محو الأمية) وتوعية للسيدات وتنظيم ملتقى توظيف وتدريبات خاصة بسوق العمل ومعرض كتاب وفعاليات للأطفال ومسرح.

368004435_622227903430432_1048672017533809091_n
368004435_622227903430432_1048672017533809091_n
367718637_622228573430365_3233457717360178666_n
367718637_622228573430365_3233457717360178666_n
368007862_622228270097062_5622290527252579959_n
368007862_622228270097062_5622290527252579959_n
368006382_622228190097070_337006046208518595_n
368006382_622228190097070_337006046208518595_n
367715555_622228870097002_7939646437490687468_n
367715555_622228870097002_7939646437490687468_n
368008541_622227936763762_2565851067276066879_n
368008541_622227936763762_2565851067276066879_n
أنت الحياة العياط محافظ الجيزة مؤسسة حياة كريمة حياة كريمه

الأكثر قراءة

أخرج قدمه من الشباك.. ضبط قائد أتوبيس عام عرّض حياة الركاب للخطر بالشروق

صياد الكلاب في الزيتون: بضربهم بالرش لهذا السبب

صعقا بالكهرباء.. مصرع زوجين داخل منزليهما بنجع حمادي

حكيم يشوّق جمهوره لحفل العلمين: هذه أسعار وفئات التذاكر

تراجع أسعار الدواجن في الأسواق.. والتجار: "الإقبال زاد"

الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بحالة عدم الاستقرار.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية