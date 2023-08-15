انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالعياط.. والأهالي: "اهتمت بالجوانب الصحية"

تفقد السيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط خلال الفترة من (١٥ - ٢٠) أغسطس الجاري، بالتعاون مع وزارات الصحة والشباب والرياضة والثقافة وجامعة القاهرة وجامعة المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة، بهدف توعية كافة الفئات وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي.

ويقول محمد عطالله، أحد أهالي مركز العياط التابعة لمحافظة الجيزة، إن مبادرة أنت الحياة هدفها في المقام الأول هو الاهتمام بالمواطن على كافة الجوانب ولجميع الأعمار، لافتا إلى أن المبادرة اهتمت بمحو الأمية لكبار السن والجوانب الصحية لأهالي العياط، بجانب الاهتمام بصحة المرأة بشكل خاص، علاوة على اهتمامهم بالأطفال من الناحية الترفيهية والثقافية.

ومن جانبها أوضحت سعاد مجدي، أحد أهالي مركز العياط التابعة لمحافظة الجيزة، أن المبادرة خصصت عددا من الفعاليات لتوعية السيدات والأطفال وكبار السن، مؤكدة أنها لم تترك فئة إلا واهتمت بها اهتماما خاصا حتى الأطفال خصصت لهم بعض الفعاليات ووسائل الترفيه والتثقيف وغيرها من الفعاليات.

أكد توفيق حسين، أحد أهالي مركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، أن أهم ما جاءت به مبادرة أنت الحياة هو الاهتمام بالجانب الصحي للمواطنين وتخصيص قوافل طبية للكشف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه تم عمل ورش حرفية ومراكز محو أمية لكافة فئات المركز.

مبادرة “أنت الحياة” تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط، وهي مبادرة تنموية كبرى بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والتي من ضمنها وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وجامعة القاهرة وجامعة المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة، وتهدف لتوعية كافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها وتشمل الفعاليات قوافل طبية من كلية طب بشري جامعة المنوفية بمختلف التخصصات وقافلة طبية من كلية طب أسنان جامعة القاهرة وورش عمل حرفية وقافلة امتحانات فورية (محو الأمية) وتوعية للسيدات وتنظيم ملتقى توظيف وتدريبات خاصة بسوق العمل ومعرض كتاب وفعاليات للأطفال ومسرح.

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