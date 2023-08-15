مصرع طفل في حادث تصادم بالوراق

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بعزبة «الخلايفة»، بدائرة قسم الوراق، في محافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووفاة طفل، وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له إلى موقع الحادث.

وتبين أنه أثناء سير تروسيكل، قيادة شخص، 30 سنة، اصطدم بطفل عمره 7 سنوات، أثناء عبوره نهر الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى المستشفى، والتحفظ على التروسيكل وقائده.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.