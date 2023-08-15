الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بطريق كفر شكر بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق شرق الرياح التوفيقي، بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل، بالقرب من مدخل تصفا دائرة المركز، ما أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي، وإصابة قائد السيارة النقل، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.


وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المهندس الفني لفحص السيارتين، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب الآخر بالحادث.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق شرق الرياح التوفيقي بالقرب من مدخل قرية تصفا دائرة المركز.


انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بطريق شرق الرياح التوفيقي بالقرب من مدخل قرية تصفا دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع "محمود ر م"، 31 سنة، وإصابة قائد السيارة ربع نقل، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم سيارتين طريق كفر شكر تصفا طريق كفر شكر شرق الرياح التوفيقى محافظة القليوبية مركز شرطة كفر شكر مستشفى كفر شكر التخصصى

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