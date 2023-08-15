الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص بمطاي في المنيا

ضبط محطة مواد بترولية
ضبط محطة مواد بترولية بمطاي بالمنيا

ضبطت حملة تموينية مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص ومخزن بداخله مواد غذائية "سمن وسكر" وقامت بالتحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة تموين مطاي تمكنت من ضبط محطة رصيف مواد بترولية تعمل بدون الحصول على ترخيص كما داهمت الحملة اليوم مخزن مواد غذائية وتم مصادره ٢٥ كرتونة سمنة بدون فواتير و٦٠ لفه سكر ناقص الوزن بمقدار ٨٣ جرام في الكيلو فقامت بالتحفظ علي المصبوطات ومصادرتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن. 

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية والرد على شكاوى المواطنين.

 

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المنيا ضبط محطة رصيف مواد بترولية غير مرخصة مخزن بداخله سلع غذائة مركز مطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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