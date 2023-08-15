ضبط محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص بمطاي في المنيا

ضبطت حملة تموينية مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص ومخزن بداخله مواد غذائية "سمن وسكر" وقامت بالتحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة تموين مطاي تمكنت من ضبط محطة رصيف مواد بترولية تعمل بدون الحصول على ترخيص كما داهمت الحملة اليوم مخزن مواد غذائية وتم مصادره ٢٥ كرتونة سمنة بدون فواتير و٦٠ لفه سكر ناقص الوزن بمقدار ٨٣ جرام في الكيلو فقامت بالتحفظ علي المصبوطات ومصادرتها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية والرد على شكاوى المواطنين.

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