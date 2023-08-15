كيف يمكن حماية العيون من الإصابة بالأمراض المختلفة خلال فصل الصيف؟

يجلب موسم فصل الصيف معه العديد من الإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة الأمراض الفيروسية التي تنتقل بسهولة وتسبب العدوى بين الناس.

ويؤثر فصل الصيف خاصة على صحة العيون، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وارتفاع نسبة الرطوبة مما يسبب الالتهابات الفيروسية التي تصيب العيون وتجعلها تظهر بمظهر غير مرحب به.



العلاقة بين حساسية العيون وفصل الصيف:

وحسب موقع Hindustan times قال الدكتور فيجاي ماثور كبير استشاريين العيون في المستشفي الملكي البريطاني: "يشتهر فصل الصيف بتسببه بحساسية والتهابات العين، حيث تعزز الرطوبة نمو الفيروسات والفطريات ، مما يؤدي إلى التهاب الملتحمة ، المعروف بإسم "العين الوردية"، وتشمل الأعراض الاحمرار، والحكة، وتشنجات الجفون، والتمزق المفرط و الإفرازات.

وايضا حبوب اللقاح والغبار والجزيئات الأخرى المحمولة في الهواء التي تحملها الرياح خلال فصل الصيف يمكن أن تزيد من تهيج العين ، مما يسبب عدم الراحة للأفراد غير المصابين بالحساسية.

مشاكل العين الشائعة في فصل الصيف:



1. التهاب الملتحمة الوبائي المعدي:

تسبب هذه الحالة عيونًا حمراء ودامعة وتسبب الحكة، بسبب العدوى التي تسببها الفيروسات فالفيروس الغدي هو الأكثر شيوعًا في الهواء خلال فصل الصيف، هذه الحالة شديدة العدوى ويمكن أن تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر، و تعتبر النظافة الشخصية بما في ذلك غسل اليدين طريقة فعالة لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر.

2. التهاب الملتحمة التحسسي:

الرياح الموسمية خلال فصل الصيف هي فترة تكاثر الفطريات والعفن، و هذا يؤدي إلى الحساسية لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

3. البردة:

البيئة الرطبة تعزز نمو البكتيريا ، مما يؤدي إلى ظهور ندبات مؤلمة وبردة على الجفون.

4. جميع التهابات العين الأخرى:

البكتيريا والفيروسات تزدهر خلال فصل الصيف ، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات العين مثل التهاب القرنية والتهاب كيس الدم.

كيف يمكن مواجهة إصابات العيون:

واضاف الدكتور فيجاي: "خلال موسم الرياح الموسمية وفصل الصيف، من الضروري التركيز أكثر على أعيننا نظرًا لأن زيادة الرطوبة توفر بيئة مثالية للكائنات المسببة للأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والعفن الفطري، و تنتشر حالات العين مثل الحساسية والتهاب الملتحمة وعادة ما تسبب احمرار وحكة ودموع في العيون.



وأضاف: "يجب ارتداء النظارات عند الخروج من المنزل، والحفاظ على النظافة الشخصية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون وتجنب ملامسة الوجه والعينين بشكل متكرر، ويجب تجنب مشاركة المتعلقات الشخصية مثل المناشف والمكياج و من الأفضل أيضًا تجنب استخدام حمامات السباحة العامة خلال فصل الصيف ، حيث قد تكون بمثابة أرض خصبة لانتشار الأمراض البكتيرية".



1. النظافة أولاً:

قم بتنظيف مكان معيشتك بانتظام لتقليل تراكم العفن والغبار.

2. نظافة اليدين:

حافظ على نظافة اليدين لمنع التهابات العين بالامتناع عن لمس عينيك بأيدي غير مغسولة.

3. استخدام قطرات العين:

توفر القطرات الملطفة الراحة من الجفاف وتطرد مسببات الحساسية.

4. استشر طبيبك:

إذا استمرت الأعراض فاطلب المساعدة من الطبيب من أجل التشخيص والعلاج المناسبين.