الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يلتقي عددا من أعضاء "النواب" لمناقشة طلبات المواطنين بـ"القطاعات الخدمية"

القاضي يستقبل عدد
القاضي يستقبل عدد من أعضاء مجلس النواب

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب، قضايا وطلبات المواطنين الحياتية بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور النائب أشرف الأحمداوي، والنائبة أميرة الحداد، أعضاء مجلس النواب.

 

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

 

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محافظ المنيا أعضاء مجلس النواب مناقشة طلبات المواطنين القطاعات الخدمية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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