الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشيخ بلال خضر يكشف أهم شرط لاستجابة الدعاء (فيديو)

الشيخ بلال خضر
الشيخ بلال خضر

قال الشيخ بلال خضر، إن سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) قال: "أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُستَجابَ الدَّعوةِ، والَّذي نفْسُ مُحمَّدٍ بيدِهِ، إنَّ العبدَ لَيَقذِفُ اللُّقمةَ الحرامَ في جَوفِهِ ما يُتقبَّلُ منه عملٌ أربعينَ يومًا، وأيُّما عبدٍ نَبَتَ لحمُهُ مِن سُحْتٍ, فالنَّارُ أَوْلى به".

وأضاف خضر، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc، اليوم الثلاثاء، أن أهم شيء بالدعاء يكون الإنسان حاضر القلب، ويأكل من الحلال. 

وتابع: جاء شخص لسيدنا النبي (صلى الله عليه وسلم) قال له: يا رسول الله إني لا أحسن الأدعية التي تدعونها، فقال النبي له: ماذا تعرف أن تقول، فقال له: "لا أعرف أن أقول سوى اللهم ارزقني الجنة وأبعدني عن النار، فقال النبي: حولهم ندندن".

ادعي من قلبك بأي صيغة كأنك بتتكلم مع ربنا

وأردف: دايمًا بقول للناس اللي مش حافظ أدعية، بلاش تتكلف الدعاء، ادعي من قلبك بأي صيغة كأنك بتتكلم مع ربنا، وأن تكون صادقًا في دعائك وربنا لا يرد أحد، ولكن التحلي بالحلال هو أهم شرط لاستجابة الدعاء. 

استجابة الدعاء الشيخ بلال خضر شرط يكشف الدعاء استجابة

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