الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية في طنطا تكشف عن مخالفات تهدد استقرار السوق

تموين الغربية
تموين الغربية

تشكلت حملة تموينية اليوم الثلاثاء،  في دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، ترأس الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في منطقتي وسط وغرب الدلتا، وبمشاركة المفتشين التموينيين في إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار السوق ومكافحة ظاهرة التجاوزات التموينية.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدة مخالفات تهدد استقرار السوق وتضر المستهلكين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وفيما يلي تفاصيل المخالفات التي تم ضبطها:

ضبط ومصادرة كمية من السجائر بلغت 222,800 علبة سجائر في أحد محال بيع السجائر، حيث قام صاحب المحل ببيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، مستغلاً الأزمة الحالية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

حرر محضر لإحدى محطات تموين السيارات، حيث تم ضبط تجميع كمية من مواد الوقود (سولار) بلغت 4,566 لترًا.

 

جرى ضبط كمية من شكائر ملح الطعام بلغت 2,500 كيلوجرام (2.5 طن)، داخل أحد مصانع تصنيع الملح، وتبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك الإنساني، وبذلك يكون المصنع قد انتهك القانون 281 لعام 1994 المتعلق بالغش التجاري.

 

تم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجرى الآن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال تلك المخالفات، وذلك في إطار الحرص على تحقيق العدالة وضمان حماية المستهلكين واستقرار السوق.

 

كما تشكّلت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية حملة تفتيش للمرور على المحال العامة بدائرة بندر المحلة الكبرى، حيث ترأس الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وضمت فريقًا من المفتشين التموينيين المختصين، حسب ما أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جهود مكافحة التجاوزات التموينية.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدة مخالفات، حيث تم ضبط مخبز سياحي يحتوي على 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، بلغ إجمالي وزنها 87.5 كيلوجرام، وكانت معبأة في أكياس بيضاء، وتم تسليم الكمية المضبوطة إلى مطاحن المحلة بواسطة إيصال رسمي، وحرر جنحة بالمخالفة.

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