مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى المحافظات

نعرض لكم مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في المحافظات وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعتمدها وزارة الأوقاف في رفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة مساجد الجمهورية المعتمدة، حيث أصدرت تعليمات مشددة باتباع مواعيد الصلوات الخمس الواردة في بيان هيئة المساحة لرفع الأذان والإقامة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في المحافظات محور اهتمام الملايين من المسلمين في كافة أنحاء الجمهورية لذلك نستعرض توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات مصر وهى كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:47 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:35 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:35 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:59 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:08 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:42 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:43 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:05 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:50 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:05 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:43 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:44 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:08 مساء.



موعد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:42 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:37 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:02 مساء.



موعد الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:03 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:41 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:41 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:06 مساء.



موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:54 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:32 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:52 مساء.

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