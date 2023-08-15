الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: الحوار الوطنى نجح فى تحقيق حالة من الحراك السياسى

د.محمد صلاح البدري
د.محمد صلاح البدري

أشاد محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالمرحلة التي وصل إليها الحوار الوطني من خلال عقد جلسات متخصصة لصياغة التوصيات النهائية للأسبوع الثالث، وذلك وسط مشاركة واسعة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق على الأرض.

وأكد البدري، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الوصول إلى تلك المرحلة يوضح حرص الجميع على إنجاح الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية للفترة المقبلة بما يسهم فى تحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح والبناء ووجود حراك فكري سياسي.

أشار عضو الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي يولي الحوار أهمية شديدة الذي اتضح جليًا من توجيهاته الدائمة واستجابته السريعة لمقترحات الحوار، فضلًا عن اعتبار الحوار أداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير بمختلف المجالات.

ووجه البدري الشكر والتقدير للأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي والمنسق العام للحوار ضياء رشوان وجميع المشاركين بما قدموه من جهد ساهم فى الخروج بهذا الشكل الحضاري والتنظيم الجيد وإنجاح الحوار.

النائب محمد صلاح البدرى لجنة الصحة مجلس الشيوخ الحوار الوطنى التوصيات النهائية

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