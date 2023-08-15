"حياة كريمة" توزع لحوم 20 بقرة على أهالي السلوم وسيدي براني

منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019، حققت المبادرة جهودا كبيرة تبذلها في محافظة مرسى مطروح، وقامت المبادرة بتوزيع ما يقرب من لحوم 20 بقرة على أهالي السلوم وسيدي برانى بمطروح لمساعدة الأهالي الأكثر احتياجًا، لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية خاصة في الأماكن النائية والبعيدة.

وقال عبدالله عمار أحد المواطنين: "إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تبذل جهود كبيرة لتوفير الراحة المواطنين وتخفيف العبء، وفكرة توزيع اللحوم على الأهالي جاءت في وقتها نظراً لاستغلال التجار وارتفاع أسعار اللحوم صعبت شرائها على البعض، وأن المبادرة دخلت الفرحة علي الكثير من المواطنين والمنازل المحتاجة سواء اللحوم أو السلع الغذائية التي تساعد الكثير من الأهالي في ظروفهم المعيشية".

وأضاف عبدالغني حمد مواطن آخر: "حياة كريمة لا تبخل على المواطنين في مد يد العون ومساعدتهم ، والسعي الدائم لحل مشاكلهم والوصول بها لبر الأمان دون بذل أي مجهود مادي من أجل تخفيف العبء عن الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية مع تقديم يد العون لهم سواء خدمات أو تطويرات أو بنية تحتية".

وأوضح حمد أن حياة كريمة تدخل الفرحة على الكثير من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في جميع المحافظات، سواء لحوم أو مواد غذائية ونتمني استمرار تلك المجهودات لإدخال الفرحة علي جميع الأسر المستحقة والأولي بالرعاية ومساعدتهم في تقدم المواد الغذائية التي يفرحون بها لتقديمها لأولادهم موجهاً الشكر للرئيس وجميع القائمين علي مبادرة حياة كريمة.

وقامت مؤسسة حياة كريمة بالعديد من المبادرات في مدينة مرسى مطروح في مقدمتها مبادرة التمكين الإقتصادي للأسر المستحقة لتوفير فرص عمل مستدامة وتقديم الدعم الغذائي بالإضافة ل ٤٥٠٠ زجاجة مياه، و ٤٥٠٠ عبوة عصير.

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