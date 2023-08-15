الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"وول ستريت" تتراجع بسبب مخاوف رفع الفائدة

وول ستريت
وول ستريت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة، الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية، مما أجج المخاوف من أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية، نموًا أكبر من المتوقع في يوليو، مع ارتفاع مشتريات الأمريكيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في مطلع الربع الثالث ويبقى احتمال حدوث ركود مستبعدًا.

وقالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى رفع نسبة زيادة المبيعات في يونيو إلى 0.3 بالمئة بدلًا من 0.2 بالمئة في التقرير السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4 بالمئة.

ومن جانب آخر، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن البنوك الأمريكية بما في ذلك بنك "JPMorgan Chase"، قد يتم تخفيض تصنيفها إذا خفضت الوكالة تقييمها لبيئة التشغيل في القطاع.

في يونيو الماضي، خفضت وكالة "فيتش" درجة "بيئة تشغيل" القطاع المصرفي الأمريكي إلى AA- من AA، مستشهدة بالضغط على التصنيف الائتماني للبلاد، والفجوات في الإطار التنظيمي، وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت الوكالة، إن تخفيض التصنيف مرة واحدة إلى A+ من AA-، سيجبر فيتش على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك من أكثر من 70 بنكًا أمريكيًا تغطيها.

وهبط مؤشر ​​داو جونز الصناعي 210.88 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 35,096.75 نقطة، بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 31.09 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة إلى 4,458.63 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع 89.88 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 13,699.68 نقطة.

وول ستريت مبيعات التجزئة الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة التوسع الاقتصادي

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