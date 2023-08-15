المشدد 10 سنوات لـ طالب لحيازته مفرقعات في بورسعيد

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، في حكمها الصادر اليوم، طالب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإدانته بإحراز ألعاب نارية تدخل في تصنيع المفرقعات.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة.

كانت أجهزة الأمن في بورسعيد قد تمكنت من ضبط "ي.ك.ل.م" 18 عامًا، طالب، محرزا ألعاب نارية يدخل في تصنيعها مواد تعد مفرقعات، وبمواجهته أقر بملكيتها بقصد الإتجار.

وثبت من تقرير الأدلة الجنائية، أن المضبوطات يدخل في تكوينها مادة كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن، وهي مواد تعتبر في حكم المفرقعات.