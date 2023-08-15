مصرع طالب سقط من علو فى مصيف جمصة بالدقهلية

لقي طالب بالثانوية العامة في العقد الثاني من عمره مصرعه، متأثرًا بإصابته جراء سقوطه من الطابق الخامس بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله لمستشفى الأزهر بدمياط في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد يومين، وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصة، بسقوط شاب من علو وتحويله لمستشفى الأزهر بدمياط في حالة حرجة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى إبراهيم صابر محمد، ويبلغ من العمر 18 عامًا، حاصل على الثانوية العامة دفعة 2023، وسقط من الطابق الخامس بمنزله بعدما اختل توازنه، وجرى نقله للمستشفى في حالة حرجة ووضعه بالعناية المركزة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا بإصابته.



وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.