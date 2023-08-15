أصاب مواطن بعاهة مستديمة.. معاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات في أخميم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، متهم أصاب مواطن بعاهة مستديمة في مركز أخميم، بالسجن 5 سنوات.

تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات سابقة بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته والتى تسببت له في عاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.