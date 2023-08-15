الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد": الدعم الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية أثناء العام الدراسي

جانب من الانشطة
جانب من الانشطة

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية أثناء العام الدراسى أو بمراكز تنمية القدرات المتنوعة خلال الفترة الصيفية.

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

 

وتابع وكيل تعليم الوادي الجديد، خطة عمل الأنشطة الصيفية للصحافة المدرسية التى بدأت مع بداية إجازة نهاية العام بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وتوجيه عام الصحافة. 


حيث تفتح مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية أبوابها أمام طلاب المحافظة لممارسة كافة فنون وقوالب الصحافة، لافتا إلى تنفيذ ورش عمل لصقل وتنمية مهارات الطلاب بالكتابة الصحفية ومنها تصميم مجلة حائط تشمل كافة الفنون الصحفية، الكاريكاتير، إعداد وتدريب قارىء النشرة الإخبارية.

وتابع  سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، سير العمل باختبارات القبول  للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( stem) بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

واوضح وكيل تعليم بالوادي الجديد أنه جرى تجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللازمة لعقد الاختبارات وسط أجواء من الهدوء لسير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.

لافتا أن إختبارات القبول تضمنت  مادة الرياضيات، مادة العلوم،  مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي IQ.
 

 وفي سياق اخر إستقبل المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أبطال قطاع تعليم المحافظة بالمشروع الوطنى للقراءة فى موسمه الثالث عقب عودتهم من تصفيات الجمهورية وحفل تكريم المتميزين المشاركين بالمسابقة بمرافقة توجيه عام المكتبات بالمديرية . 
وهنأ وكيل التعليم المشاركين لتكريمهم من إدارة المشروع الوطنى للقراءة للتميز بواقع  20 طالب وطالبة من الفئات العمرية المختلفة فضلا إلى 3 معلمين، ومنحهم شهادة تقدير وجائزة مالية .
موجها لهم الشكر والتقدير للظهور بالمظهر اللائق والمشرف ، معربا عن أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والإزدهار

وكيل التعليم بالوادى الجديد دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية تنمية القدرات المتنوعة كافة فنون وقوالب الصحافة ورش عمل لصقل وتنمية مهارات الطلاب الكتابة الصحفية

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