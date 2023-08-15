بعد تحذيرات "الصحة".. 10 خطوات للحماية من الإصابة بحمى الضنك

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من بداية انتشار محدود لحمى الضنك، وقالت في منشور لها إنه يجب اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار حمى الضنك خاصة في فصل الصيف.

وتشهد حالات حمى الضنك اتجاهًا تصاعديًا في أنحاء كثيرة ومتفرقة من العالم، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وحسب موقع Hindustan times فإن حمى الضنك هي مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان من خلال لدغات البعوض و يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والصداع والطفح الجلدي والغثيان.

و تشمل أعراض المرض الشديدة النزيف من الأنف أو اللثة ، وانخفاض ضغط الدم ، وانخفاض الصفائح الدموية ، والارتباك و على الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة للوقاية من حمى الضنك ، يمكن تقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالنواقل من خلال تغييرات نمط الحياة المناسبة، من منع لدغات البعوض إلى تناول طعام صحي وتعزيز صحة المناعة.

ما هي حمى الضنك؟

"حمى الضنك هي من الأمراض التي تنتقل عن طريق ناقلات المرض والتي تتميز بارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والصداع وآلام حول العين وآلام المفاصل والطفح الجلدي وآلام العضلات والغثيان و المرض يختلف من عدوى غير مصحوبة بأعراض أو الإصابة بأعراض قليلة إلى مرض شديد وقاتل في بعض المرضى.

ما هي عوامل الخطر لحمى الضنك؟

تشمل عوامل الخطر التي تؤدي إلى زيادة الحالة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة وجود حالات مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الكلى وأمراض المناعة أو مرض السرطان واستخدام المنشطات والاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

كيفية الوقاية من حمى الضنك:

يمكن للمرء أن يمنع نفسه من الإصابة بعدوى حمى الضنك عن طريق تجنب لدغات البعوض وذلك عن طريق تقليل أماكن تكاثر البعوض عن طريق التنظيف الدائم ، وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة لتجنب دخول البعوض ، وإبقاء أنفسنا مغطاة بارتداء قميص وسراويل بأكمام كاملة ، واستخدام طارد البعوض ، والناموسيات.

و يمكن للمرء أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة عن طريق الحفاظ على لياقته البدنية ، أي عن طريق التمارين المنتظمة ، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، واستهلاك المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة ، وتجنب النظام الغذائي غير الصحي ، مثل الأطعمة الزيتية والتوابل ، والأطعمة السريعة.

خطوات هامة للوقاية من حمى الضنك:

1. الحماية من البعوض:

ارتداء سراويل وأكمامًا طويلة ، واستخدم طارد البعوض ، والنوم تحت ناموسية لتقليل التعرض للدغات البعوض في الأماكن التي تكثر فيها الحشرات الطائرة مثل الاماكن الزراعية.

2. الحفاظ على بيئة نظيفة:

إفراغ الحاويات بانتظام وتنظيف المياه الراكدة ، والتخلص من الإطارات المهملة ، وتنظيف الاماكن الزراعية ورشها بالمبيدات وتنظيف المصارف والترع والتخلص من القمامة الموجودة في الشوارع في أماكنها المخصصة حيث يتكاثر البعوض في هذه المناطق.



4. ارتداء ملابس فاتحة اللون:

عندما التواجد في الهواء الطلق ، يمكن ارتداء ملابس فاتحة اللون تغطي الجسم لتقليل انجذاب البعوض.

5. التهوية الجيدة:

القيام بتركيب حواجز على النوافذ والأبواب لإبعاد البعوض مع ضمان التهوية المناسبة للمنازل.

6. استخدام المراوح:

يجد البعوض صعوبة في الطيران في البيئات العاصفة ، لذا فإن استخدام المراوح في الداخل والخارج يمكن أن يساعد في إبعادهم.

7. المواد الطاردة الطبيعية:

ازرع نباتات طاردة للبعوض مثل السترونيلا وعشب الليمون والنعناع في المنزل وحوله.

8. تجنب أوقات ذروة البعوض:

يكون البعوض أكثر نشاطًا خلال الصباح الباكر وبعد الظهر، قلل من الأنشطة الخارجية خلال هذه الأوقات.



9. النظافة الشخصية:

حافظ على النظافة الشخصية الجيدة ، حيث ينجذب البعوض للعرق ورائحة الجسم الغير مرغوب فيها.



وفي حالة ظهور الأعراض، يمكن تجنب المضاعفات عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم جيدًا ، وتجنب أدوية المناعة الذاتية، وخاصة مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية واستشارة الطبيب للتشخيص المبكر للمرض عند الإصابة به.