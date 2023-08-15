وفاة سيدة وإصابة اثنين في انهيار عقار قديم بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية

شهدت منطقة الحضرة القبلية دائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، انهيار أجزاء داخلية من عقار قديم مما تسبب في مصرع سيدة وإصابة آخرين، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان انهيار العقار، تم فرضت كردون أمني بمحيط الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء داخلية من عقار قديم بشارع ابن ملاعب بمنطقة الحضرة القبلية، والتسبب في وفاة سيدة وإصابة آخرين.



انتقلت قوات من الحماية المدنية بمعداتها، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم وبه سكان وانهار أجزاء داخلية مما تسبب في وفاة سيدة أسفله تصادف تواجدها أثناء زيارة شقيقتها وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والمتوفية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع وإصابة 5 أشخاص في واقعة انهيار بلكونتان عقار قديم بمنطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ عن انهيار شرفتي عقار في شارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس، ووجود وفيات ومصابين لعدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون المكان أسفل العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى.