الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة بجرار زراعي بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

لقى شخصين مصرعهما بسبب وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بطريق محور الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة بمركز وادى النطرون برئاسة المستشار معاذ صلاح مدير النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي بطريق محور الضبعة بالكيلو 80 بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة كل من "إسلام مجدى رجب عبدالخالق إبراهيم، 29 سنة، مقيم  بمحافظة الجيزة، مصلح لمعة فانوس رزق الله، 36 سنة، مقيم بناحية محافظة الجيزة"

ونقلت الجثتنان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

 

إتخاذ الإجراءات القانونية ادي النطرون استخراج تصاريح إجراءات القانونية ادث تصادم

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