"3 مقاعد في القطار الأخير" يحصد 5 جوائز في المهرجان القومي للمسرح

حصد العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" إنتاج كلية الإعلام جامعة القاهرة تأليف وإخراج مايكل مجدي، خمس جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان عادل إمام.

وجاءت الجوائز كالتاتي: جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة وفاز بها كُلٌ من الفنانات الشابات ياسمين أشرف وسلمى نصر وإسراء سامح، أما جائزة أفضل مؤلف صاعد ففاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.

والعرض مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول ثلاث حالات انتحار حقيقية، حدثت بالفعل في مصر، وصمم له الإضاءة أبو بكر الشريف ومكياج ماري روماني، وتأليف موسيقي رفيق جمال، استعراضات رحيل عماد، تصميم ملابس مارينا ميشيل، ومدرب التمثيل والمخرج المنفذ باخوم عماد.