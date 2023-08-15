فيتوريا يصل القاهرة ويبدأ التحضير لمعسكر سبتمبر

وصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى القاهرة ليبدأ الاستعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل، الذى يتخلله مباراتين أمام إثيوبيا يوم 8 فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا ومباراة أخرى يوم 12 من الشهر نفسه امام تونس وديا.

وكان روى فيتوريا قد حصل على إجازة طويلة أكثر من شهر ونصف الشهر بدأت قبل انتهاء موسم الدوري بعدة أسابيع.

وتأهل المنتخب إلي بطولة الأمم الإفريقية بعد الفوز على غينيا فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1/ منتخب مصر: 12 نقاط (+6)

2/ غينيا: 9 نقاط (+2)

3/ مالاوي: 3 نقاط (-6)

4/ إثيوبيا: 3 نقاط (-2)

اتحاد الكرة ولكن اتحاد الكرة رفض فكرة رحيله في الوقت الحالي.