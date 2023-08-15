التنمية في مطروح.. مشروعات عملاقة في الثقافة وتمكين المرأة

نفذت مصر على مدار السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من المشروعات التنموية الكبرى في محافظة مرسى مطروح، لكي تقدم العون للمواطنين وتوفر لهم فرص عمل مثالية.

ففي المجال الثقافي، تم تطوير مكتبة مصر العامة، وافتتاحها في العيد القومي للمحافظة في ديسمبر عام 2020 حيث تم التطوير بالأقسام المختلفة بالمكتبة، ومنها متحف التراث البدوي وقاعة كبار الزوار، بتكلفة 14.3 مليون جنيه. وتوقيع عقد لتنفيذ مجمع سينما مطروح بين محافظة مطروح وشركة المرابع العربية السعودية على مساحة 2000 متر وباستثمارات تبلغ نحو 120 مليون جنيه عام 2016.

كما أنه جار تنفيذ مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة, والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدانا, مقسمة إلى منطقتين (أ-ب)، وتحتوي على عدد من المباني أشهرها مسجد وكنيسة مبني الجهاز، ودار الأوبرا والمتحف.

وفي مشروعات حياة كريمة، تم الانتهاء من تطوير ٥‏ قرى بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية في يناير 2019، وهي قرى: زاوية العوامة، وسيدي شبيب بالضبعة، وهود بالحمام، وبهي الدين بسيوة، وأبو مزهود بسيدي براني، وجار تطوير ٦‏ قرى أخرى، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

تشمل تلك الأعمال التطويرية، تطوير المدارس وإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه ورصف الطرق وإنشاء محطات تحلية مياه الشرب، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب وإنشاء آبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار.

ويستفيد من تطوير القرى ضمن المبادرة، ما يقرب من 50‏ ألف مواطن بدوي، وتم تشكيل لجان من التنمية المحلية لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريهة, انتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة بإجمالي عدد (1107) مستفيدين.

وفي مجال تمكين المرأة، تهتم الدولة بهذا الأمر كثيراً، حيث تم إقامة عدة ندوات من قبل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة, وإطلاق مبادرات كمبادرة (أنت قدها)، وعمل 250 بطاقة رقم قومي للسيدات, واستخراج 284 وثيقة زواج للسيدات غير القادرات وعمل ساقط قيد لعدد 95 سيدة.

هذا بخلاف إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، وننيجة لتلك الجهود المبذولة بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي 55% خلال عام 2019/2020، وبلغت نسبة الإناث لإجمالي المتدربين بمراكز التدريب المهني 82.1% عام 2020/وبلغت نسبة الإناث بالمشروعات متناهية الصغر 36.2% عام 2019.