القبض على المتهم بقتل جاره لسرقة شقته فى الطالبية

قامت مديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على المتهم بقتل جاره، لسرقة شقته في الطالبية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

البداية ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته لسرقة شقته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.