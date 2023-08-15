الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روّاد السوشيال يدعون لوالدة "شيبة": ربنا يرحمها ويصبرك

أحمد شيبة رفقة والدته
أحمد شيبة رفقة والدته الراحلة

أعلنت أسرة أحمد شيبة، عن موعد ومكان إقامة جنازة والدة الفنان أحمد شيبة، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، داخل مستشفى قصر الشتاء بالإسكندرية.

وحزن عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي على فراق والدة مطربهم المفضل أحمد شيبة، ودعا لها الكثيرون، ويرصد “الدستور” أبرز برقيات الحزن التي ودّع بها الجمهور والدة “شيبة”.

وكتب محمد رأفت من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًا: "لا إله إلا الله، الله يرحمها ويغفر لها، ويصبر قلوبكم كانت زي العسل، وده حال الدنيا والأعمار بيد الله الف رحمة ونور عليها وعلى أمواتنا وأموات المسلمين"، وعلّق حساب يحمل اسم عزة علي على الصورة التي جمعت بين شيبة ووالدته قائلًة: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها، كنت بحبها أوي، يجعل الجنه دارها".

ودعا لها أحمد بليح قائلًا: "اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والعزاء للأسرة الكريمة عظم الله اجركم وأحسن الله عزاكم وإن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده".

https://www.facebook.com/AhmedSheba808/posts/pfbid0Puk7cSRZnBnZfzPpjNRaaFqnwBQkm7puj5GMpfwbey7QcUcy625vdpAUkqP158yFl

وكتبت سوسن طارق من روّاد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحينـ اللهم امين يارب العالمين،ويصبرك على فراقها".

أحدث أعمال أحمد شيبة

المطرب الشعبي أحمد شيبة، قدم مؤخرًا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة المطرب عبدالباسط حمودة، والفنان محمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حاليًا في السينمات.

وأحيا المطرب أحمد شيبة حفلًا غنائيًا بمشاركة المطرب حمادة مجدي، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالى، الأسبوع الماضي، وقدم كل منهما باقة من أغانيهما التي اشتهرا بها منها "آه لو لعبت يا زهر وأنا مش فاضيلكو وبسكوتاية والفرح فرحنا إدينى قلبك وضيعنا" وغيرها من الأغاني التي أحبها الجمهور.

رو اد السوشيال ميديا أحدث أعمال أحمد شيبة أعمال أحمد شيبة أحمد شيبة المطرب الشعبى أحمد شيبة أسرة أحمد شيبة جنازة والدة الفنان أحمد شيبة والدة الفنان أحمد شيبة

الأكثر قراءة

الزمالك ينسحب من البطولة العربية لأندية كرة اليد بالسعودية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

"بتعذبهم بالحرق لعدم قدرتها على الإنجاب".. سيدة تنتقم من أبناء زوجها بالمرج

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا على القاهرة.. والعظمى 34

سها جندى: حريصون على جذب استثمارات المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية