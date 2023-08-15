روّاد السوشيال يدعون لوالدة "شيبة": ربنا يرحمها ويصبرك

أعلنت أسرة أحمد شيبة، عن موعد ومكان إقامة جنازة والدة الفنان أحمد شيبة، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، داخل مستشفى قصر الشتاء بالإسكندرية.

وحزن عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي على فراق والدة مطربهم المفضل أحمد شيبة، ودعا لها الكثيرون، ويرصد “الدستور” أبرز برقيات الحزن التي ودّع بها الجمهور والدة “شيبة”.

وكتب محمد رأفت من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًا: "لا إله إلا الله، الله يرحمها ويغفر لها، ويصبر قلوبكم كانت زي العسل، وده حال الدنيا والأعمار بيد الله الف رحمة ونور عليها وعلى أمواتنا وأموات المسلمين"، وعلّق حساب يحمل اسم عزة علي على الصورة التي جمعت بين شيبة ووالدته قائلًة: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها، كنت بحبها أوي، يجعل الجنه دارها".

ودعا لها أحمد بليح قائلًا: "اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والعزاء للأسرة الكريمة عظم الله اجركم وأحسن الله عزاكم وإن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده".

https://www.facebook.com/AhmedSheba808/posts/pfbid0Puk7cSRZnBnZfzPpjNRaaFqnwBQkm7puj5GMpfwbey7QcUcy625vdpAUkqP158yFl

وكتبت سوسن طارق من روّاد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحينـ اللهم امين يارب العالمين،ويصبرك على فراقها".

أحدث أعمال أحمد شيبة

المطرب الشعبي أحمد شيبة، قدم مؤخرًا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة المطرب عبدالباسط حمودة، والفنان محمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حاليًا في السينمات.

وأحيا المطرب أحمد شيبة حفلًا غنائيًا بمشاركة المطرب حمادة مجدي، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالى، الأسبوع الماضي، وقدم كل منهما باقة من أغانيهما التي اشتهرا بها منها "آه لو لعبت يا زهر وأنا مش فاضيلكو وبسكوتاية والفرح فرحنا إدينى قلبك وضيعنا" وغيرها من الأغاني التي أحبها الجمهور.