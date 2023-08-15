مشروعات "غرب مصر التنموية".. نهضة زراعية في طريق الاكتفاء الذاتي

على خطى التنمية

شهدت ربوع مصر العديد من المشروعات التنموية التي تمت بقيادة ورعاية رئاسية والتي شملت جميع القطاعات، وكان لغرب مصر نصيب كبير منها وذلك فيما عرف باسم "مشروعات غرب مصر التنموية".

ويعد مجال الزراعة واحدًا من المجالات الذي حصد العديد من تلك المشروعات نسرد بعضًا منها في التقرير التالي:

مشروع قومي لإنتاج البذور والتقاوي

تم تنفيذ المشروع في شهر يونيو من عام 2022، وقد تم تنفيذه بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعى ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.

يهدف المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي إلى الاعتماد على بذور منتجة محليًا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنقاج وتقلل من تكلفة الاستيراد.

ينفذ المشروع فريق إنتاج تقاوى الخضر والفاكهة بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، ووفقًا لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء يتم استيراد نحو 98% من تقاوى الخضر والفاكهة التى تزرع سنويًا في مصر، بينما يتم إنتاج 2% فقط بنحو 7 مليارات جنيه سنويًا.

ويهدف المشروع فى المقام الأول نحو تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي من تقاوى الخضر عالية الإنتاجية والجودة، تقاوم الآفات والتغيرات المناخية.

وقد نجح مركز البحوث الزراعية في تسجيل 25 صنفًا من تقاوى الخضر والفاكهة لأول مرة في مصر ضمن البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر والفاكهة.

- شملت الأصناف 5 من هجن الطماطم عالية الجودة، و5 من البطيخ المتفوق، و5 آخرين من الباذنجان، واثنين من الكانتلوب، وصنفين من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنف من اللوبيا، بالإضافة إلى أصناف أخرى.

كذلك نجح برنامج إنتاج تقاوي الطماطم في استنباط هجن للأعراض المختلفة مثل الاستهلاك الطازج كذلك تصقيع المحصول وتعبئته، حيث تتميز الأصناف الجديدة بتحمل الإصابة الفيروسية وملوحة التربة والمياه، والجفاف، ويهدف المشروع فى المقام الأول نحو تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة تقاوم الآفات والتغيران المناخية، كما نجح في استنباط أصناف محلية من البسلة تصلح للخريطة الجغرافية الزراعية في كافة المحافظات.

مركز الإرشاد الزراعي محافظة مطروح

تكلف المشروع 25 مليون جم وأقيم على مساحة 600 متر، وقد تم تنفيذه في ديسمبر 2021.

مركز الإرشاد الزراعى يقع في مركز ومدينة النجيلة المركز الإرشادى وهو يخدم المزارعين على مساحة زراعية حوالي 61 ألف فدان وحوالي 50 ألف رأس أغنام.

أما عن أقسام ومكونات المركز فهي قاعات إرشادية وتدريبية تسع نحو 50 متدربًا، مع خدمة المجتمع المحلى سواء كفصول محو امية أو ندوات توعية بالإضافة إلى قاعة مركز تدريب المرأة على الصناعات الغذائية.

محطة المغرة للزراعة الألية لخدمة 1.5 مليون فدان

تبلغ مساحة المشروع: 2235 فدان ، وقد نفذت في أكتوبر 2021

وتعد محطة المغرة هى رقم 133 فى محطات قطاع الزراعه الآلية على مستوى الجمهورية وتضم المحطة، وهي تحتوى على أكثر من 30 آلة ومعدة من الجرارات والمعدات الثقيلة والآلات الزراعية التي تناسب الزراعات في تلك المنطقة وخدمة منتفعي شركة الريف المصري والمليون والنصف مليون فدان.

وقد أشار رئيس قطاع الزراعة الآلية التي تقرر تأجيرها للمزارعين بأسعار مخفضة.

- مشروع مزرعة "كنوز سيوة"

والتي تقع على مساحة 2235 فداًنا من أراضي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان و تعد أكبر المزارع من حيث المساحة والنشاط.

ويتضمن المشروع إقامة مزرعة للإنتاج الحيوانى من خلال تربية 1200 رأس من الأغنام البرقي وكذلك إقامة عدد من مشروعات الصناعات المتكاملة والقائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني مثل مصنع لإنتاج الأعلاف ومصنع لاستخراج الزيوت، ومصنع إنتاج المخلللات ومجزر آلي، وثلاجة حفظ اللحوم والخضروات،ومصنع إنتاج السماد.

محطة الفرز والتعبئة للمنتجات الزراعية بقطاع قاعدة محمد نجيب

مساحة المشروع: 55 ألف متر، وقد نفذ في أغسطس 2019

يمتد المشروع على مساحة المشروع 55 ألف متر مسطح بسعة تخزينية ١٣٠٠ طن وتضم محطة انتظار سيارات وميزان بسكول، كما تنقسم المحطة إلى ٣ أقسام رئيسية هي استلام المنتج الخام وصالة للفرز والتعبئة وغرفة التبريد ورصيف الشحن.

المرحلة الأولى مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية

مساحة المشروع: 400 فدان وقد تنم تنفيذه في فبراير 2018

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع القومي للصوب إنشاء 5 آلاف آلاف صوبة زراعية على مساحة30 ألف فدان بمناطق الحمام " قاعدة محمد نجيب" وأبو سلطان، والعاشر من رمضان، وقرية الأمل بسيناء شرق الاسماعيلية، وتوفر نحو ٤٠ ألف و٥٠٠ فررة عمل للشباب.

كما يضم ثلاث قطاعات بحوالي 1300 بيت زراعي لزاراعه المحصيل المختلفة.

- يتميز الموقع بقربه من ميناءي الأسكندرية، والدخيلة ومطار برج العرب، والطرق الرسمية، مما يسهل نقل المنتج وتوزيعه.

- يوفر المشروع نحو ١٥ ألف فرصة عمل في اليوم.

المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية

تبلغ مساحة المشروع 10 آلاف فدان، وقد تمك تنفيذه في أغسطس 2019، وقد أقيم المشروع على مساحة ١٠ آلاف فدان وهو يضم م ٠٠ ١٣ صوبة زراعية ويعادل الإنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويعتبر مشروع الصوب الزراعية الأكبر في الشرق الأوسط لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 30% حيث تضم فاعدة محمد تحيب العسكرية ١٣٠٣ بيت زراعي بأحدت التقنيات العالمية وتتراوح مساحة البيت الواحد بين ٣ إلى ١٣ فدانا على مساحة ٥٠٠ فدان، فضلًا عن مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها، ومجمع لإنتاج البذور.

ويسهم المشروع في ترشيد استخدام المياه واستنباط أصناف جديدة من القطن فضلًا عن توفير خضراوات طازجة وتقاوى ومشاتل ومراكز للتصنيع والتسويق ومراكز البحوث والابتكار وزيادة الصادرات الزراعية المصرية وإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وتوفير أكثر من IO ألاف فرصة عمل للشباب.

قامت بتنفيذ المشروع الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وذلك لإنشاء ١٠ آلاف بيت زراعي والأنشطة الانتاجية المكملة لها على مساحة ١٠٠ ألف فدان، في عدة مناطق منها "منطقة الحمام بمحافظة مطروح والعاشر من رمضان والاسماعيلية واللاهون بمحافظة الفيوم، والفشن بمحافظة بني سويف والعدوى بمحافظة المنيا، ويتم تطبيق الحديثة في مشروعات الصوب لترشيد المياه.