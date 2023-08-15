إحالة عاطل ووالدته للجنايات لاتهامهما بتصنيع الاستروكس في المقطم

أمرت نيابة جنوب القاهرة بإحالة ربة منزل وابنها إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتصنيع الاستروكس والاتجار بالمخدرات، وترويجها على عملائهما في منطقة المقطم.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط أحد الأشخاص لديه معلومات جنائية، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، ويختص في تصنيع المواد المخدرة، وخاصةً مخدر البودر الحشيش الاصطناعي الاستروكس، وكذلك الاتجار بالمخدرات وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبصحبته والدته التي لديها معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليها في إحدى القضايا بالسجن المؤبد، وبحوزتهما كمية من المخدرات، حيث وزنت 5 كيلو جرام من المستروكس، و3 كيلو جرام من مخدر البودر الحشيش الاصطناعي، وكيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو"، وكمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة، والأدوات والمواد التي تستخدم في التصنيع، ومبلغ مالي، وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة، و3 هواتف محمولة، و2 ميزان حساس.