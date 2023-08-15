استعدادات أمنية لتأمين البطولة العربية للجودو بالعلمين

في أجواء آمنة، يؤمّن رجال الأمن البطولة العربية للجودو بالعلمين، والتي تحظى باهتمام رياضي كبير، حيث انتشر رجال الأمن لتأمين المشاركين في البطولة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين اللاعبين والجماهير وخلق أجواء آمنة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للجودو، والتي تقام بالعلمين الجديدة، وانطلقت اليوم وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى، عن البرنامج التفصيلى لمنافسات البطولة لكل الفئات العمرية المشاركة في المنافسات.

ووفقًا للبرنامج الزمنى اليوم، فإن الفترة الصباحية قد انطلقت فى التاسعة صباحًا، وشهدت منافسات الفردى براعم، واستمرت المنافسات حتى الواحدة والنصف ظهرًا، وتحصل الفرق على راحة حتى الثالثة عصرًا، على أن تستأنف المنافسات بعدها حتى السابعة والنصف مساء للأدوار التمهيدية وكذلك النهائي والتتويج للذكور والإناث، على أن يقام في الثامنة حتى الثامنة والنصف الميزان الرسمي للأشبال وكذلك الكشف على البدل.

وكشف مرزوق محمد، رئيس اتحاد الجودو، أن البطولة العربية للجودو تشهد إقبالًا ومشاركة كبيرة، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية في ظل ثقة الاتحادات الدولية والإفريقية والعربية.

وأكد مرزوق محمد أن البطولة يشارك بها 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، ومن المنتظر أن تأتى المنافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.