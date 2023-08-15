الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

رضا حجازي
رضا حجازي

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حريصة على تحفيف الأعباء عن أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الدستور" أن الوزارة بصدد إصدار قرارات ستخفف العبء عن أولياء الأمور، خاصة في موضوع الكتب.

وأشار إلى أن تدريب الإخصائيين النفسيين سيكون لدعم مهارات الدعم النفسي: “إحنا عايزين طالب شخصيته متكاملة”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر المنعقد الآن: “بإذن الله هنتابع بشكل جيد جدا أثر التدريب علي الطلاب.. منطلقين في خطتنا التي تهدف إلي التربية وسيكون هناك توعية لأولياء الأمور أيضا بكيفية التعامل مع أولادهم، ولائحة الانضباط المدرسي هنضبط بيها السلوك داخل المدارس”.

وقال وزير التعليم إن هناك آباء وأمهات يفرقون في المعاملة بين أولادهم وهذا خطأ ينتج عنه مرض نفسي، مضيفا: “نرى في المدارس وقائع غريبة مثل طالب يعتدي على معلم أو العكس لذلك نحتاج مثل هذه المبادرات النفسية المهمة التي تساعدنا في بناء الإنسان”.

واختتم: “هدفنا ليس الدرجات لكن بناء إنسان كامل، وذلك يأتي بالشراكة مع كل المؤسسات منها مؤسسات المجتمع المدني، وسنعمل على نشر الوعي الصحى والنفسي للطلاب ونعمل علي تطوير تدريب الأخصائيين النفسيين وزيادة إعدادهم”.

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