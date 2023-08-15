الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بضرب طفله حتى الموت في عين شمس 15 يوما

ارشيفية
ارشيفية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس بتجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب ابنه حتى الموت بـ"عصا خشبية"، حيث تبين من مناظرة جثة المجنى عليه وجود أثار ضرب في أنحاء متفرقة من جسده، وأن سبب الوفاة هو نزيف داخلى في الجمجمة نتيجة ضربة بـ"عصا خشبية" على رأسه أودت بحياته.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بتضررها من زوجها عامل خردة، لقيامه بالتعدى بالضرب على نجلها "سنتين" باستخدام قطعة خشبية محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة عين شمس عصا خشبية أنحاء متفرقة أجهزة وزارة الداخلية

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