الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. زد يضم مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي

مصطفى فوزي
مصطفى فوزي

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي، ضمن خطة إدارة النادي الصاعد حديثا،في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

ويعمل مسئولو نادي زد، على تكوين فريق يجمع بين الخبرة والشباب، من أجل الصمود والاستمرار بدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل نسخة 2023/2024.

الخبرات والشباب سلاح زد في صفقات صيف 2023

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات، وأيضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي.

زد يشارك في دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه

يشارك زد في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل موسم 2023 /2024، لأول مرة في تاريخ النادي أحداث المنضمين بين الكبار، بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم المنتهي موسم 2022/2023.

يشارك زد في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل موسم 2023 /2024، لأول مرة في تاريخ النادي أحداث المنضمين بين الكبار، بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم المنتهي موسم 2022/2023.

يشارك زد في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل موسم 2023 /2024، لأول مرة في تاريخ النادي أحداث المنضمين بين الكبار، بعد صعوده من دوري القسم الثاني الموسم المنتهي موسم 2022/2023.

مصطفى فوزي
مصطفى فوزي
مصطفى فوزي صفقات زد في صيف 2023 الاهلى الدوري الممتاز موسم 2023 2024

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