أسدل الستار أمس على الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، موسم 2023-2024 بمواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

وفاز اليونايتد بهدف نظيف ليحقق الثلاث نقاط بفضل هدف المدافع الفرنسي رفائيل فاران.

ولعشاق لعبة “فانتازي ” كان المتوسط للجولة الأولى 64 نقطة، بينما كان أكبر عدد من النقاط هو 127.

وحقق فاران أعلى نقاط في الجولة الأولى من فانتازي بـ 14 نقطة بعدما سجل هدف فريقه وخرج بشباك نظيفة بجانب “البونص”.

ويأتي خلف فاران كل من ثنائي السيتي إيرلينج هالاند ورودريجو ثم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل بـ 13 نقطة.

“الدستور” في التقرير التالي يستعرض لكم أبرز اللاعبين الذي يجب ضمهم للجولة الثانية وآخرين احذر منهم.

فانتازي بريميرليج.. لاعبين يجب ضمهم للجولة الثانية وآخرين احذر منهم

لاعبين يجب ضمهم

بالتأكيد إيرلينج هالاند، محمد صلاح، بوكايو ساكا جناح أرسنال وظهير برايتون إستوبينيان لا يخرجون من تشكيلتك.

ضم لاعبين من نيوكاسل سيكون صعب للغاية في الجولة المقبلة حيث سيواجهون حامل اللقب السيتي.

في الهجوم يجب عليك ضم جواو بيدرو مهاجم برايتون الجديد والذي جمع 7 نقاط في الجولة الأولى ويقدر ثمنه بـ 5.5 بجانب أولي واتكنز مهاجم فيلا حيث يواجه سهل نسبيًا عندما يواجه إيفرتون ومهاجم أرسنال نيكيتياه صاحب الـ 5.5 والذي يلعب أساسيًا في غياب جابريل خيسوس للإصابة.

في الوسط يجب ضم جيمس ماديسون لاعب توتنهام الجديد والغني عن التعريف مسبقًا مع ليستر سيتي حيث قدم أداء رائع وحقق 9 نقاط بجانب ديابي جناح أستون فيلا 6.5 وبالتأكيد ميتوما نجم برايتون.

في الدفاع، ضم مدافع من ليفربول قد يكون حل مثالي حيث يستقبل الريدز على ملعبهم بورنموث ومن الممكن ضم أرنولد.

في الدفاع، مع استوبينيان من الممكن أيضًا ضم شيلول ظهير تشيلسي الذي قدم أوراق اعتماده هجوميًا بشكل رائع وحقق 7 نقاط.

لاعبين احذر منهم

المدافعين من مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل القوية والتي قد تشهد أهداف كثيرة لذلك من الصعب أن يخرج أي مدافع بـ “كلين شيت".

أيضًا المدافعين من مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الثانية من البريميرليج.

تيمبر مدافع أرسنال جديد أيضًا بجانب روميرو مدافع توتنهام، مينجز أستون فيلا ومي مدافع برينتفورد خارج اختياراتك للإصابة.

جون ستونز أيضًا نجم دفاع السيتي لم يتعافى بعد من إصابته وهناك شكوك حول مشاركته أمام نيوكاسل.

احذر أيضًا من تواجد ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز في وسط الملعب بعدما قدموا أداء سيء أمام الولفز.

المهاجم الصربي ميتروفيتش بنسبة كبيرة لن يلعب الجولة المقبلة بعد أن اقتراب من الهلال السعودي وبديله خيمنيز.