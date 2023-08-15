بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

أصبح المواطن في دول الاتحاد الأوروبي أفقر من مثيله في كل ولاية أمريكية، باستثناء ولايتي أيداهو وميسيسيبي.. ليس هذا من عندياتنا، بل إنه وفقًا لتقرير صدر يوليو الماضي، عن (المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي)، وهو مركز أبحاث مستقل مقره بروكسل.. إذ يقول التقرير إنه إذا استمرت الأوضاع الحالية، فإنه بحلول عام 2035، ستكون الفجوة بين نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كبيرة، مثل الفجوة بين اليابان والإكوادور اليوم.

(نعم، نحن جميعًا أسوأ حالًا)، هكذا يشكو الأوروبيون، لأن شيخوخة السكان تمهد الطريق للركود الاقتصادي، ثم جاءت كورونا وبعدها حرب روسيا ـ أوكرانيا، لتجعل صحيفة (وول ستريت جورنال) تكتب ببعض الخبث: يواجه الأوروبيون واقعًا اقتصاديًا جديدًا، لم يشهدوه منذ عقود.. إنهم يزدادون فقرًا.. الحياة في قارة كان يحسدها الغرباء، منذ فترة طويلة، على فنها في الحياة، تفقد بريقها بسرعة، حيث يرى الأوروبيون قوتهم الشرائية تتلاشى.. ثم تذهب الصحيفة إلى نوع من التهكم (الفرنسيون يأكلون كميات أقل من فطائر فوا جرا ويشربون كميات أقل من النبيذ الأحمر).. الإسبان يقضون على زيت الزيتون.. يتم حث الفنلنديين على استخدام حمامات البخار في الأيام العاصفة عندما تكون الطاقة أقل تكلفة.. في جميع أنحاء ألمانيا، انخفض استهلاك اللحوم والحليب إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود، وتراجع سوق الأغذية العضوية الذي كان مزدهرًا ذات يوم.. وعقد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أدولفو أورسو، اجتماع أزمة في مايو حول أسعار المكرونة، وهي المادة الأساسية المفضلة في البلاد، بعد أن قفزت بأكثر من ضعف معدل التضخم الوطني.

ومع السقوط الحر للإنفاق الاستهلاكي، اتجهت أوروبا إلى الركود في بداية العام، مما عزز الشعور بالانحدار الاقتصادي والسياسي والعسكري النسبي الذي بدأ في بداية القرن.. كان المأزق الحالي الذي تعيشه أوروبا في طور التكوين منذ فترة طويلة.. وأدت شيخوخة السكان الذين يفضلون وقت الفراغ والأمن الوظيفي على الأرباح، إلى سنوات من النمو الاقتصادي والإنتاجي الباهت.. ثم جاءت اللكمة الأولى والثانية لوباء كورونا، وحرب روسيا المطولة في أوكرانيا.. ومن خلال قلب سلاسل التوريد العالمية رأسًا على عقب، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى عنان السماء، أدت الأزمات إلى تفاقم الأمراض التي كانت تفعل فعلها لعقود من الزمان.. ولم تؤد استجابات الحكومات إلا إلى تفاقم المشكلة.. وللحفاظ على الوظائف، وجهت هذه المنظمات إعانات الدعم في المقام الأول إلى أرباب العمل، تاركة المستهلكين دون معونات نقدية عندما جاءت صدمة الأسعار.

في الماضي، ربما كانت صناعة التصدير الهائلة في القارة هي من ينقذها.. لكن التعافي البطيء في الصين، وهي سوق مهمة لأوروبا، يقوض ركيزة النمو هذه.. ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المتفشي عند مستوى لم نشهده منذ سبعينيات القرن العشرين تضعف ميزة سعر المصنعين في الأسواق الدولية، وتحطيم علاقات العمل في القارة التي كانت متناغمة في يوم من الأيام.. ومع فتور التجارة العالمية، أصبح اعتماد أوروبا الشديد على الصادرات ـ التي تمثل حوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مقابل 10٪ للولايات المتحدة ـ نقطة ضعف.

انخفض الاستهلاك الخاص بنحو 1٪ في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة منذ نهاية عام 2019 بعد تعديل التضخم، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادٍ مقره باريس يضم دولًا غنية بشكل رئيسي.. في الولايات المتحدة، حيث تتمتع الأسر بسوق عمل قوي وارتفاع الدخل، زادت بنسبة 9٪ تقريبًا.. ويمثل الاتحاد الأوروبي الآن نحو 18٪ من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العالمي، مقارنة بنحو 28٪ في أمريكا.. وقد كان كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قبل خمسة عشر عامًا، يمثلان حوالي ربع هذا المجموع، لأنه وحتى بعد تعديلها وفقا للتضخم والقوة الشرائية، انخفضت الأجور بنحو 3٪ منذ عام 2019 في ألمانيا، وبنسبة 3.5٪ في إيطاليا وإسبانيا وبنسبة 6٪ في اليونان.

وتصل ذروة الألم إلى الطبقات الوسطى.. في بروكسل، وهي واحدة من أغنى مدن أوروبا، وقف المعلمون والممرضات في طابور لشراء البقالة بنصف السعر من مؤخرة شاحنة، حيث يقوم البائع،Happy Hours Market، بجمع الطعام الذي اقترب تاريخ صلاحيته من الانتهاء، من محلات السوبر ماركت والإعلان عنه من خلال أحد التطبيقات.. حيث يمكن للعملاء الطلب في وقت مبكر من بعد الظهر وشراء البقالة بأسعار مخفضة في المساء.. (يقول لي بعض الزبائن، بسببك يمكنني أن آكل اللحوم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع)، قال بيير فان هيدي، الذي كان يوزع صناديق البقالة.

لقد انهار الإنفاق على البقالة الراقية.. استهلك الألمان 52 كيلوجراما من اللحوم للشخص الواحد في عام 2022، أي أقل بنحو 8٪ من العام السابق وأدنى مستوى منذ بدء الحسابات في عام 1989.. في حين أن بعض ذلك يعكس المخاوف المجتمعية بشأن الأكل الصحي، يقول الخبراء إن هذا الاتجاه قد تسارع بسبب أسعار اللحوم التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 30٪ في الأشهر الأخيرة.. كما يستبدل الألمان اللحوم مثل لحم البقر ولحم العجل بلحوم أقل تكلفة مثل الدواجن، وفقا لمركز المعلومات الفيدرالي للزراعة.

إن ضعف الإنفاق وضعف التوقعات الديموجرافية، يجعل أوروبا أقل جاذبية للشركات التي تتراوح من شركة السلع الاستهلاكية العملاقة (بروكتر آند جامبل) إلى الإمبراطورية الفاخرة LVMH ، التي تحقق حصة أكبر من مبيعاتها في أمريكا الشمالية.. (المستهلك الأمريكي أكثر مرونة مما هو عليه في أوروبا)، قال المدير المالي لشركة يونيليفر.. نما اقتصاد منطقة اليورو بنحو 6٪ على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية، مقارنة بـ 82٪ للولايات المتحدة، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.. وقد ترك ذلك متوسط دول الاتحاد الأوروبي أفقر للفرد من كل ولاية أمريكية باستثناء أيداهو وميسيسيبي، كما قلنا في البداية.

والواقع أن النمو الضعيف وارتفاع أسعار الفائدة يجهدان دول الرفاهة الاجتماعية السخية في أوروبا، والتي توفر خدمات الرعاية الصحية الشعبية ومعاشات التقاعد.. وتجد الحكومات الأوروبية أن الوصفات القديمة لإصلاح المشكلة، إما أصبحت غير ميسورة التكلفة أو توقفت عن العمل.. وذهبت ثلاثة أرباع تريليون يورو من الدعم والإعفاءات الضريبية، وغيرها من أشكال الإغاثة إلى المستهلكين والشركات لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو أمر يقول الاقتصاديون إنه يغذي التضخم الآن ويهزم الغرض من الدعم.

أدى خفض الإنفاق العام بعد الأزمة المالية العالمية إلى قصور أنظمة الرعاية الصحية التي تمولها الدولة في أوروبا، وخاصة الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.. وحذر هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، مواطني المملكة المتحدة في أبريل الماضي، من أنهم بحاجة إلى قبول أنهم (أكثر فقرًا) والتوقف عن الضغط من أجل زيادة الأجور.. وقال: (نعم، نحن جميعًا أسوأ حالًا)، قائلًا إن السعي لتعويض ارتفاع الأسعار بأجور أعلى، لن يؤدي إلا إلى زيادة التضخم.

ومع حاجة الحكومات الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ونظرًا لارتفاع تكاليف الاقتراض، يتوقع الاقتصاديون زيادة الضرائب، مما يزيد الضغط على المستهلكين.. فالضرائب في أوروبا مرتفعة بالفعل مقارنة بتلك الموجودة في البلدان الغنية الأخرى، أي ما يعادل حوالي 40 : 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 27٪ في الولايات المتحدة.. وتؤكد (صحيفة وول ستريت جورنال) أن إفقار أوروبا عزز صفوف النقابات العمالية، التي تلتقط عشرات الآلاف من الأعضاء في جميع أنحاء القارة، مما يعكس الانخفاض المستمر منذ عقود.. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.