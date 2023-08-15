الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل مبادرة تدريب الطلاب على سوق العمل (فيديوجراف)

مبادرة تدريب الطلاب
مبادرة تدريب الطلاب على سوق العمل

في إطار مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع 31 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر، وفى إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مطلع شهر يونيو الماضي بهدف تحفيز الشباب على العمل والإنتاج والاستثمار فيهم كأحد السبل في محاربة الفقر من خلال توفير فرص تدريبية وتمويلية لمشروعات متناهية الصغر.

وتستعرض فضائية "إكسترا نيوز" أهم المعلومات حول إطلاق مبادرة تدريب الطلاب على سوق العمل، على النحو التالي:

_ تستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءًا من شهر أغسطس الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

_ سيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية. 

_ سيتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية.

_ستتقدم الحكومة فرصاً  تمويلية للمشروع  بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5000 آلاف.

 _ تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.

_الاشتراك فى الدورات التدريبية والتأهيلية بالمجان لكافة طلاب الجامعات ومن الجنسين. 

_يتم تنفيذها بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي وسيتم التوسع بالمبادرة فى المعاهد الفنية. 

10 آلاف أغسطس الجارى إطلاق مبادرة التضامن الاجتماعي الحرف التراثية واليدوية الحرف التراثية الدورات التدريبية بنك ناصر الاجتماعي تدريب الطلاب

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