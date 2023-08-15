تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعد على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وفي هذا الاطار، أزال رئاسه مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية، سور بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية جمعية منشأة الدبيكي التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية على مساحة 100 وتم تسليم الأرض للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز الزقازيق تم تنفيذ ازالة لسور مخالف بطول ٧ أمتار وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي بإزالة سور دبش بطول ٣٠م بعزبة إبراهيم موسي وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشنت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٢ و ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.