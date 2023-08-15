الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذبح خروف بعد صلاة الجنازة على والدة أحمد شيبة بالإسكندرية

جنازة والدة شيبة
جنازة والدة شيبة

شهدت جنازة والدة الفنان أحمد شيبة ذبح خروف لتوزيعه صدقة على روحها.

وأدى الفنان أحمد شيبة صلاة الجنازة على روح والدته التي توفيت مساء أمس.

توافدت أسرة الفنان الشعبي أحمد شيبة وأصدقاؤه وأقاربه على مسجد حسان بمنطقة القباري في الإسكندرية لأداء صلاة الجنازة على والدة شيبة.

وظهر "شيبة" في حالة حزن شديدة أثناء صلاة الجنازة.

وأعلن أحمد شيبة وفاة والدته، أمس، بعد صراع طويل مع المرض اشتد عليها في الفترة الأخيرة.

ونشر شيبة صورة له مع والدته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا عليها: “مع السلامة يا أمي ربنا يرحمك ويسامحك يا رب”، بعدما طلب من جمهوره من قبل الدعاء لها لمرورها بأزمة صحية".

جنازة والدة شيبة
جنازة والدة شيبة
جنازة والدة شيبة
جنازة والدة شيبة
جنازة والدة شيبة
جنازة والدة شيبة
جنازة والدة شيبة
جنازة والدة شيبة
اداء صلاة الجنازة ذبح خروف الإسكندرية أحمد شيبة وفاة والدة شيبة

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