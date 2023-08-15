"عربية النواب": الرئيس السيسى يؤكد دائمًا على الثوابت الوطنية والقومية

أشاد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتعاون والتنسيق بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

وقال المغازي، إن القمة الثلاثية التي عقدت بمدينة العلمين أمس وما نتج عنها من توافق في المطالب يعكس بحق إرادة الزعماء الثلاثة على تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة من خلال المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين والمشردين، وعدم اتباع سياسة الفصل العنصري والتميز العنصري.

وأكد المغازي أن القمة الثلاثية جاءت في وقت مهم للغاية، خاصة أن إسرائيل دأبت كالعادة على انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والفلسطينية وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولذلك فإن أبلغ رد على هذا الكيان كان عقد تلك القمة والتنسيق بين الزعماء الثلاثة من أجل موقف قوي تجاه دفع القضية الفلسطينية على مسرح الأحداث وعلى أجندة المحافل والمؤسسات الدولية.

وأضاف المغازي أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على الثوابت الوطنية والقومية وفي القلب منها تقديم الدعم الدائم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والعمل على إحلال السلام الشامل والعادل بالمنطقة بأسرها، وهذا لن يتحقق إلا باقامة الدولة الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقًا للقرارات الدولية.

وطالب المغازي المجتمع الدولي بالتصدي لسياسة العنصرية الإسرائيلية والعمل على وقف الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة الرجوع والعودة للمعاهدات الدولية والمواثيق الأممية بشأن القضية الفلسطينية.