الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عربية النواب": الرئيس السيسى يؤكد دائمًا على الثوابت الوطنية والقومية

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أشاد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتعاون والتنسيق بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.

وقال المغازي، إن القمة الثلاثية التي عقدت بمدينة العلمين أمس وما نتج عنها من توافق في المطالب يعكس بحق إرادة الزعماء الثلاثة على تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة من خلال المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين والمشردين، وعدم اتباع سياسة الفصل العنصري والتميز العنصري.

وأكد المغازي أن القمة الثلاثية جاءت في وقت مهم للغاية، خاصة أن إسرائيل دأبت كالعادة على انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والفلسطينية وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولذلك فإن أبلغ رد على هذا الكيان كان عقد تلك القمة والتنسيق بين الزعماء الثلاثة من أجل موقف قوي تجاه دفع القضية الفلسطينية على مسرح الأحداث وعلى أجندة المحافل والمؤسسات الدولية.

وأضاف المغازي أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على الثوابت الوطنية والقومية وفي القلب منها تقديم الدعم الدائم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والعمل على إحلال السلام الشامل والعادل بالمنطقة بأسرها، وهذا لن يتحقق إلا باقامة الدولة الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقًا للقرارات الدولية.

وطالب المغازي المجتمع الدولي بالتصدي لسياسة العنصرية الإسرائيلية والعمل على وقف الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة الرجوع والعودة للمعاهدات الدولية والمواثيق الأممية بشأن القضية الفلسطينية.

النائب يسري المغازي لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك عبدالله الثاني الرئيس الفلسطيني القمة الثلاثية العلمين الدولة الفلسطينية القدس الشريف

الأكثر قراءة

"لبسوه ملابس نسائية".. القبض على 9 متهمين بالتعدي على شاب في البحيرة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

محافظ قنا يشهد إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل

مصروفات وتنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 وخطوات التقديم لطلاب الثانوية العامة

"الاتصالات": 11.46 مليون مشترك بالإنترنت الارضي بنهاية مايو الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية