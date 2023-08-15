حملات وأنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه بالمنوفية

صرح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأن إدارة التوعية بالشركة نظمت عددا من الأنشطة التوعوية والقوافل المائية والصحية لأهالي قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار وكذلك تنفيذ ندوات بالتعاون مع مركز النيل للإعلام.

وقال نجيب، إن الهدف من هذه الندوات توعية الأهالي بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الإهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية.

أنشطة تستهدف التجمعات لعرض وتوعية المواطنين

وأشار الى أن إدارة التوعية تستهدف أماكن التجمعات مثل القوافل الصحية والمساجد والجمعيات الأهلية والمدارس والكنائس حتى تحقق الانتشار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان المحافظة ويكون للتوعية مردود إيجابي على الأرض وحتى يشعر المواطن بأهمية هذا المرفق الحيوى والحفاظ عليه.

وأكد، أن الشركة تبذل قصارى جهدها فى الحفاظ على كل نقطة مياه من خلال تنفيذ ورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للسيدات من أجل تصليح السباكة المنزلية التالفة دون الاستعانة بسباك وحفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار.

وعلى صعيد آخر، كان أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية،عن استكمال إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بعدد من قري مركزى أشمون وتلا بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ووفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة وتلك الجمعيات وضمن الدور المجتمعى للشركة.

وذكر، أجرى فريق إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة دراسة لكل حالة على حدى من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأكد، تقدم الشركة كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.