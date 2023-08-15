مشروعات صحية عملاقة وضعت مرسى مطروح على الخريطة العالمية

قدّمت الدولة المصرية عدداً من المشروعات العملاقة لمحافظة مرسى مطروح على مدار السنوات الماضية، بعد أن غابت المحافظة على مدار عقود من توجيه التنمية إليها.

قدمت مصر منذ عام 2014 للمحافظة عدداً كبير من المشاريع التنموية، ففي قطاع الصحة بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية نحو 537 مليون جنيه.

ما أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الصحة؟

تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

الانتهاء من تطوير مستشفيي غرب مدينة مرسى مطروح، وهما السلوم وسيدي براني المركزيان.

الانتهاء من تجهيز مستشفى مدينة سيدي براني المركزي بالأجهزة والأثاث والمفروشات.

تطوير مستشفى الحمام بتكلفة ٧١‏ مليون جنيه.

تطوير مستشفى العلمين بتكلفة ٥‏ ملايين جنيه.

استمرار الدفع بالقوافل الطبية المتحركة التي تضم جميع التخصصات، لتقديم الخدمة الطبية لأهالي التجمعات الصحراوية، وتقديم الكشوفات الطبية وإجراء العصليات الجراحية بالمجان.

في الوقت نفسه تم إنشاء مستشفى النجيلة المركزي عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه، بخلاف تطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بإجمالي تكلفة مليوني جنيه، وتطوير العديد من الوحدات الصحية أبرزها وحدة أطنوح بمدينة مرسى مطروح، ووحدة النجيلة البحرية، ووحدة الزويدة ببراني، ووحدة رأس الحكمة بمرسى مطروح، وإنشاء بعض الوحدات الجديدة ومنها: وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 في الحمام، وإنشاء مركز طبي سيدي عبد الرحمن الجديد بالعلمين.

وفي إطار خطة محاربة الإدمان تم إنشاء مركز "العزيمة" لعلاج الإدمان بمطروح. وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظتي مطروح والإسكندرية، ومقام على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية (135 سريراً وعيادتين خارجيتين).

يستهدف المركز 12000 مريض سنوياً، ويضم بين جنباته ورش عمل للتأهيل المهني لمساعدة المرأة على اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل.