الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

مصر

"الصحة": إلزام المستشفيات بتقارير شهرية ضمن خطة للحد من الولادة القيصرية (خاص)

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدل الولادات الطبيعية والقيصيرية في المستشفيات ضمن خطتها للحد من زيادة معدلات الولادة القيصيرية.

وأضاف حسن لـ“الدستور”، أنه وفقًا لنتائج المسح الصحي السكاني 2021/2022 فإن نسبة الولاد القيصرية في مصر بلغت 72%، وهو رقم كبير جدًا.

وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وضع شروطا وضوابط ومحددات لإجراء الولادات القيصيرية فى كل المستشفيات، لافتًا إلى أن المستشفيات ترفع شهريًا تقارير دورية حول نسب الولادة الطبيعية والقيصرية وأسباب إجراء القيصريات فى المستشفى، ضمن خطة الوزارة للحد من معدل الولادة القيصرية.

وأشار الدكتور عمرو حسن إلى أنه يتم تدريب الأطقم الطبية على شروط إجراء الولادة القيصرية والاعتماد بشكل أساسى على الطبيعية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات المطلوبة.

وفى سياق آخر، أكد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن الوزارة تعمل على تحسين خدمات تنظيم الأسرة من خلال توفير أفضل وأحدث وسائل بالمجان، والوصول للأماكن النائية والحديدية من خلال القوافل الطبية المتنقلة.

الصحة السكان معدل الولادات الطبيعية الولادة القيصيرية المسح الصحى السكانى

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