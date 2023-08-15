سقوط 14 ديلر بكوكتيل مخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات –مبلغ مالى – هاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – 5000 قرص مخدر لعقار "التامول" - مبلغ مالى – هاتف محمول.

وفيما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الأجهزة الامنية فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - سيارة – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض - مبلغ مالى).

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول)

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وفيما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة ثان المنصور ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط شخصين "له معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزتهما (36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

كما تم ضبط (شخص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض – مبلغ مالى- هاتف محمول)، ضبط (شخص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).