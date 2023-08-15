الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيف نربى الأطفال بطريقة سليمة.. مشرف التوعية الأسرية بالأزهر يجيب

جريدة الدستور

تحدث الشيخ عبدالله سلامة، مشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأطفال، لافتًا إلى أن الأطفال هم هبة من الله عز وجل.

وقال “سلامة” خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten، اليوم الثلاثاء، الأطفال هم هبة وأمانة من الله تعالى، مشيرًا إلى أنه عندما يتم بناء الأبناء بناءً صحيحًا، فهم من سيحملون الراية، وبالتالي يتم الاعتماد عليهم فى المستقبل.

ولفت المشرف علي برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك سلوكيات خاطئة عند التعامل مع الأبناء، أولها مخالفة الفعل للقول، وهو أمر مهم جدًا.

 وتابع: “مثال على ذلك طلب الأب من الابن للصلاة وهم لا يفعل هذا السلوك، وبالتالي سيكون الابن مجبورًا منهم"، لافتاً أن “النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب الجمعة كان يحمل سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين رأفة بهما وحبًا لهما".

 وأوضح المشرف على برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هذا يدل على أننا ننشئ الأبناء منذ بداية ظهورهم على الدنيا على أن حب الأماكن والعبادة مبني على الارتباط بها”.

التوعية الأسرية الأزهر فتوى الإلكترونية

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