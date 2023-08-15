ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من الوحدات السكنية بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، عن طريق القص والسحب من داخل الحوائط، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات لمأمور قسم شرطة جمصة من المواطنين، باكتشافهم سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من وحداتهم السكنية تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو.

وعلى الفور بدأ ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، برئاسة المقدم محمود القصبي، رئيس المباحث، فحص البلاغات المقدمة، وجرى تشكيل فريق بحثي لضبط الجناة، توصلت جهودهم إلى أن وراء ارتكاب الوقائع 3 أشخاص «لصان ومشترٍ» مقيمين بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على جزء من المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع عن طريق القص والسحب، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.