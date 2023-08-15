تفاصيل مقترحات وتوصيات الحوار الوطنى فى قضايا المحور المجتمعى

انتهت بعض اللجان في الحوار الوطني بالمحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» من مناقشة عدد من القضايا التي تم طرحها للنقاش في الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

وكشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن معظم اللجان انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليًا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع ستتم الدعوة إليه الأربعاء المقبل، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وجاءت القضايا التي تم الانتهاء منها وإعداد تقارير بشأنها في المحور المجتمعي كالتالي:

1 - لجنة الصحة:

= نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:

= مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

3 - لجنة التعليم.

= مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.

= التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

4 - لجنة الشباب:

= توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.

5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:

= مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.