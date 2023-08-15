الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشروع صرف قرية الحلامشة وفحص شكوى أهالى درب عمار

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروع الصرف الصحى لقرية الحلامشة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية، وذلك استجابة لمطلب الأهالى.

جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة، للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وأحال المحافظ طلب عدد من أهالى درب عمار بمنوف يتضررون من حدوث هبوط أرضي نتج عنه إلحاق أضرار جسيمة بمنازلهم إلى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل المشكلة فورًا حفاظًا على أمن وسلامة الأهالى والعرض عليه.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة بخاتى الثانوية المشتركة يتضررون من تعنت إدارة المدرسة ضد أبنائهم أثناء تأدية الامتحانات، مما أثر على أداء الطلاب فى الامتحان وألحق الضرر بهم، والعرض عليه لاتخاذ اللازم حرصًا على مصلحة الطلاب.

ووافق المحافظ على طلب معلمة رياض أطفال بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية بقويسنا تلتمس نقلها إلى مدرسة التربية الفكرية بقويسنا مراعاة لظروف نجلها الصحية، وبما لا يخل بالمنظومة التعليمية، وطلب عامل خدمات بمدرسة غريب الشيخ الابتدائية ببركة السبع شرق يلتمس نقله إلى مدرسة الغريب الحوفي الابتدائية بطنبشا مراعاة لظروفه الصحية الصعبة.

وتضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية كفر العرب البحري بتلا يمتلك قطعة أرض ويتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده، وقد أحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى لفحص شكواه واتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين، والعرض عليه.

وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لإحدى الحالات الإنسانية لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ارتفاع منسوب المياه احتياجاتهم أبناء المحافظة منوف الحلامشة

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

قبل رفعها لرئيس الجمهورية.. مقترحات الحوار الوطنى فى قضايا المحور السياسى

تجديد حبس المتهم بقتل عامل فى أوسيم بسبب خلافات مالية 15 يوما

15 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني

المشدد 15 سنة والغرامة لشاب بحيازة حشيش وسلاح فى الشرقية

حبس تاجر شادو سقط قبل ترويجه فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل